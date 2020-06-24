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Aktüel

Kocaeli'de borçlu kişiyi darbettikleri öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-24 11:22:03 -
Kocaeli'de borçlu kişiyi darbettikleri öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde borç meselesi yüzünden bir kişiyi rehin alıp, darbettikleri ileri sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Başiskele'de iş yerinde bir kişinin zorla tutulduğu ve darbedildiği ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, darbedilen R.T. bir dolabın içerisinde yarı baygın bulunurken, E.T, M.G, İ.A, T.A, F.A. ve Ş.A. yakalandı.

İş yerindeki aramada 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

R.T'nin borç tahsili için olay yerinde yakalanan zanlılarca darbedildiği, zorla tutulduğu ve cep telefonunun gasbedildiği öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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