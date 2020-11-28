  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kocaeli'de Atatürk'ü Anma Engel Atlama Yarışmaları başladı
Spor

Kocaeli'de Atatürk'ü Anma Engel Atlama Yarışmaları başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 15:41:24 -
Kocaeli'de Atatürk'ü Anma Engel Atlama Yarışmaları başladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen Atatürk'ü Anma Engel Atlama Yarışmaları başladı.

Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Atlı Spor Kulübü iş birliğiyle düzenleniyor.

İzmit ilçesindeki Kocaeli Atlı Spor Kulübü alanında yapılan yarışmalara, Kocaeli, Bursa, İstanbul ve Antalya'dan 60 sporcu katılıyor.

Müsabakalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığınca belirlenen kurallar uygulanıyor.

Yarın sona erecek yarışmaya katılan her sporcuya kokart, dereceye girenlere ise kupa verilecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Habertürk canlı yayınında ilginç anlar!
Medya

Habertürk canlı yayınında ilginç anlar!

Habertürk ekranlarında canlı yayın sırasında bir çalışan stüdyoya girdi. Canlı yayına girdiğini fark eden çalışan hızlı adımlarla uzaklaşmay..
Belediyede sahte ihaleyle büyük vurgun! Murat Bardakçı ve Zülfü Livaneli gibi ünlü isimler açıklama yaptı
Siyaset

Belediyede sahte ihaleyle büyük vurgun! Murat Bardakçı ve Zülfü Livaneli gibi ünlü isimler açıklama yaptı

İBB Başkanı İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediyesi Başkanı olduğu dönemde, 17 yazarın katılacağı bir söyleşi etkinliği için açık ihale yapıldı. ..
Havalimanında ilginç olay: Cezayı yiyince, Türkçe konuşmaya başladı
Gündem

Havalimanında ilginç olay: Cezayı yiyince, Türkçe konuşmaya başladı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay