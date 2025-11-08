  • İSTANBUL
Gündem Kocaeli’de 6 kişinin öldüğü yangından tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından öylece çıkıp geldi
Gündem

Kocaeli’de 6 kişinin öldüğü yangından tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından öylece çıkıp geldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir parfüm imalathanesinde çıkan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği yangında, bir kişinin yarı çıplak halde alevlerin arasından güçlükle çıkarak kurtulduğu anlar gündem oldu.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir parfüm imalathanesinde çıkan yangın faciaya dönüştü. Olay yerinden gelen görüntülerde, bir kişinin yarı çıplak halde alevlerin arasından güçlükle çıkarak kurtulduğu anlar yer aldı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan parfüm imalathanesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken ekipler yangına müdahale etti. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgede gelen görüntüde bir kişinin yarı çıplak halde alevlerin arasından çıkıp geldiği görüldü.

