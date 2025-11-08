Kocaeli’de 6 kişinin öldüğü yangından tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından öylece çıkıp geldi
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan parfüm imalathanesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken ekipler yangına müdahale etti. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgede gelen görüntüde bir kişinin yarı çıplak halde alevlerin arasından çıkıp geldiği görüldü.