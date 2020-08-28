  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli ve Sakaryalı balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor
Aktüel

Kocaeli ve Sakaryalı balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor

Kocaeli'nin Karamürsel ve Sakarya'nın Karasu ilçesinde yeni sezonun hazırlıklarına devam eden balıkçılar, bereketli bir dönem bekliyor - Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Fuat Sezer: - "Bu sene bereketli bir sezon bekliyoruz inşallah. Bütün arkadaşlar son hazırlıklarını yapıyor. Ağlarımızın tamirini yaptık, teknemizde gerekli olan tüm malzemeleri tamamladık" - Karamürselli balıkçı Muammer Mert: - "Palamut ve çinekopun bol olduğu duyuluyor. Haberler bu şekilde geliyor. İnşallah öyledir. Eğer işlerimiz iyi giderse de yorgunluk kalmaz"

Yeniakit Publisher
2020-08-28 11:03:51 -
Kocaeli ve Sakaryalı balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor

KOCAELİ/SAKARYA (AA) - EKİP - Av yasağının bitmesiyle "vira bismillah" diyebilmek için 1 Eylül'ü bekleyen Sakarya ve Kocaeli'deki balıkçılar, tekne ve ağlarını yeni sezona hazırlıyor.

Av sezonundan umutlu olan Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki balıkçılar, en çok palamut ve çinekop yakalamayı bekliyor.

İlçedeki Ereğli Balıkçı Barınağı'nda, teknelerin yaklaşan av sezonu için hazırlık çalışmaları devam ediyor. Ağlarını onaran balıkçılar, motorların da bakımlarını yapıyor.

Balıkçı Muammer Mert, AA muhabirine, yaklaşık 35 yıldır balıkçılık yaparak geçimini sağladığını belirterek, sezon için ağların bakımlarını yaptıklarını söyledi.

Ağ tamirinin sonuna geldiklerini ifade eden Mert, "Şu an yaptığım hamsi ağı, 2-3 güne ağ tamir işimiz biter. Palamut ve çinekopun bol olduğu duyuluyor. Haberler bu şekilde geliyor. İnşallah öyledir. Eğer işlerimiz iyi giderse de yorgunluk kalmaz." diye konuştu.

Balıkçı Birol Seymen de ağ tamiri yaptıklarını ve bir iki gün sonra ağ bakımlarını bitireceklerini kaydetti.

Bu sene sezonun iyi geçeceğini umduklarını belirten Seymen, "Gemimizde 25-26 kişiyiz. 7,5 ay denizde kalacağız. Kazançlarımız olduğu zaman yaşadığımız zorlukları da unutuyoruz." dedi.

- "Hamsi yakalamak sıkıntı oldu"

Tekne sahibi Hüseyin Abanoz (59), yeni av sezonu için ağların bakımlarını yaptıklarını, yeni dönem için heyecanlı olduklarını ifade etti.

Balığın bol olması için havaların iyi gitmesi gerektiğine işaret eden Abanoz, "Balık denildiği gibi varsa bu sezon balıkçılık güzel gidecek gibi duruyor. Bu sene hamsi avcılığı biraz sıkıntı. Pek denizde hamsi balığı gözükmüyor. Bu hamsi balığını yakalama şansı da ışıkla oluyordu. 2-3 sene bu ışığı tek lamba olarak serbest bırakılmıştı fakat 'aç gözlüler' yüzünden ışıkla avlanmak Marmara'da yasaklandı. Hamsi balığını da yakalamak sıkıntı oldu." diye konuştu.

Ailesiyle balıkçılık yapan Abanoz, yeni sezonun herkes için hayırlı olmasını diledi.

- Sakaryalı balıkçılar da hazırlıklarını sürdürüyor

Sakarya Nehri'nin Karadeniz ile buluştuğu nokta olan Sakarya'nın Karasu ilçesi Yenimahalle'deki limanda hazırlanan balıkçılar da yeni sezona umutlu giriyor.

Eksikliklerini gidermek için yoğun mesai harcayan balıkçılar, teknelerinin ve ağlarının bakımlarını tamamlayıp 1 Eylül'ü heyecanla beklemeye başladı.

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Fuat Sezer, AA muhabirine, 2020-2021 sezonuna çok az bir zaman kaldığını hazırlıkların son aşamaya geldiğini söyledi.

Geçen sezon palamuttan umduklarını bulamadıklarını ancak bu yıl denizde palamut bereketi beklediklerini belirten Sezer, "Bu sene bereketli bir sezon bekliyoruz inşallah. Bütün arkadaşlar son hazırlıklarını yapıyor. Ağlarımızın tamirini yaptık, teknemizde gerekli tüm malzemeleri tamamladık." dedi.

Balıkçıların ağlarını teknelere yüklemeye başladığını anlatan Sezer, 1 Eylül itibarıyla "vira bismillah" diyecekleri günü heyecanla beklediklerini aktardı.

Sezer, "Kredi çekip borçlanan arkadaşlarımız var. İnşallah sezonun bereketli olmasıyla borcunu ödeyecekler. Palamut sezonunun bereketli geçmesini umuyoruz. Bu sene emareler bu şekilde. Ayrıca istavrit ve çinekop da denizde bereketli gözüküyor. İnşallah hayırlı bir sezon olacak diye düşünüyoruz." diye konuştu.

- "Kaç aydır bunu bekliyoruz, heyecanlıyız"

Balıkçı Ali Batuhan Canavar, sezon için gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirterek, "Tam teşkilat sezona hazırlıklarımızı yaptık. Hazır kıta sezonu bekliyoruz. Kaç aydır bunu bekliyoruz heyecanlıyız. Palamut, çinekop, barbun, hamsi, istavrit tutuyoruz. İnşallah bereketli geçecek, umudumuz o yönde. Teknede 7-8 kişi geçimini bununla sağlıyor." diye konuştu.

Balıkçı Hüseyin Oran da yeni ağlar yaptırdıklarını ve sezonu heyecanla beklediğini belirterek, "Denizi seviyorum. Çocukluğumuzdan beri bu işle uğraşıyorum. Geçimimizi de buradan sağlıyoruz. Severek çalışıyorum. 1 Eylül'de başlayacak sezonu bekliyoruz. Kayığımızın, ağlarımızın, halatlarımızın bakımlarını yaptık. Sezonumuzu bekliyoruz, mutluyuz bu sezon güzel işler olacak öyle duyumlar aldık. Heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı
Gündem

Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı

Areda Survey yaptığı son ankette vatandaşlara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Araştırmaya..
Mike Tyson Türk filmindeki 2 dakikalık rol için servet istedi
Medya

Mike Tyson Türk filmindeki 2 dakikalık rol için servet istedi

Osman Sekiz filminde 2 dakikalık kavga sahnesinde rol alması istenen Tyson 3 milyon TL ücret istedi.
Son ankette bomba sonuç! Oran yüzde 94'e dayandı
Gündem

Son ankette bomba sonuç! Oran yüzde 94'e dayandı

Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedilmesi sonrası yapılan bir kamuoyu araştırmasında ankete katılanların yüzde 94'ü, Türkiye'ni..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı