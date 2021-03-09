Kocaeli Üniversitesi hemşire alımı ne zaman ve hemşire alımına nasıl başvuru yapılır?

Kocaeli Üniversite Rektörlüğü personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayınlanan ilanda, Kocaeli Üniversitesi bünyesine hemşire, laborant, sağlık teknikeri, diğer sağlık personeli, uçak kontrol ve bakım makinisti kadrolarında personel alımı yapılacağı bildirildi. İşte merak edilen haberin detayları…

Kocaeli personel alımı ne zaman ve personel alım başvurusu nasıl yapılır?

Kocaeli Üniversitesi bünyesinde çalışmak isteyen adayların, 08.03.2021 – 23.03.2021 tarihine kadar basvuru.kocaeli.edu.tr sitesine girerek başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Kocaeli Üniversitesi personel alımına şahsen veya e-posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Kocaeli Üniversitesi personel alımına başvurular online olup başvuru yaparken aşağıdaki belgeler istenmektedir.

1- 1 adet fotoğraf

2- Başvuru formu

3- 2020 KPSS sonuç belgesi fotokopisi.

4-Nüfus cüzdan fotokopisi.

5-Diplomanın önlü arkalı fotokopisi veya E-devletten alınan barkodlu mezuniyet belgesi

6-Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

7- Adli sicil kaydı örneği

8-Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti için lisans mezuniyet puanı belirtir belge

9-Başvurulan unvanda eğitim belgesi, sertifika veya çalışma belgesi istenmiş ise fotokopisi

Kocaeli personel alım başvuru şartları nelerdir?

1- T.C vatandaşı olmak,

2- Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş

veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden

hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

3- Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını doldurmuş olmak.

4- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

5- 657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına

engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.

6- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılan kişiler başvuruda bulunamazlar.

B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam

edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi

veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı

feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel

pozisyonlarında istihdam edilemezler.

C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile

görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

D- 2020 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, Ön lisans mezunları için KPSSP93,

lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri

birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit

edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa

dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.