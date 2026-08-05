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6.3’lük deprem oldu! Resmen zangır zangır sallandı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

6.3’lük deprem oldu! Resmen zangır zangır sallandı

Filipinler açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

#1
Foto - 6.3’lük deprem oldu! Resmen zangır zangır sallandı

Filipinler açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Filipinler'in güneyindeki Sarangani bölgesinin 32 kilometre güneybatısında sarsıntı olduğunu açıkladı.

#2
Foto - 6.3’lük deprem oldu! Resmen zangır zangır sallandı

6.3 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.

#3
Foto - 6.3’lük deprem oldu! Resmen zangır zangır sallandı

Depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

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