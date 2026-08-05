6.3’lük deprem oldu! Resmen zangır zangır sallandı
Filipinler açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Filipinler açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Filipinler açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Filipinler'in güneyindeki Sarangani bölgesinin 32 kilometre güneybatısında sarsıntı olduğunu açıkladı.
6.3 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.
Depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.
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