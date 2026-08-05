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150 km hızla biçti: ATV sürücüsünün acı sonu!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

150 km hızla biçti: ATV sürücüsünün acı sonu!

Bursa’da marketten alışveriş yaptıktan sonra ATV’siyle yola çıkan Hasan Tozaykurt, iddiaya göre yaklaşık 150 kilometre hızla seyreden otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

#1
Foto - 150 km hızla biçti: ATV sürücüsünün acı sonu!

aza, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Haşim İşçcan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketten alışveriş yaptıktan sonra ATV’siyle yola çıkan Hasan Tozaykurt’a, iddiaya göre yaklaşık 150 kilometre hızla seyreden Mehmet D. yönetimindeki otomobil çarptı.

#2
Foto - 150 km hızla biçti: ATV sürücüsünün acı sonu!

Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 100 metre savrulan Tozaykurt ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 1 çocuk babası Hasan Tozaykurt, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

#3
Foto - 150 km hızla biçti: ATV sürücüsünün acı sonu!

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Mehmet D. koşarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

#4
Foto - 150 km hızla biçti: ATV sürücüsünün acı sonu!

Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu şüpheli, olay yerinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta yakalanarak gözaltına alındı. Kaza sırasında otomobilin ön yolcu koltuğunda bulunduğu belirlenen arkadaşının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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