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Yerel Kontrolden çıktı, parkı savaş alanına çevirdi!
Yerel

Kontrolden çıktı, parkı savaş alanına çevirdi!

Yeniakit Publisher
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Kontrolden çıktı, parkı savaş alanına çevirdi!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaldırımı aşarak parka daldı. Önce ağacı ikiye bölen, ardından bilet dolum gişesine çarpan araç başka bir ağaca çarparak durabildi. Kazada büyük şans eseri yaralanan olmadı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil, kaldırımı aşarak Yavuz Gökmen Parkı'na girdi. Kaza, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre M.E.B. idaresindeki 38 AJR 990 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Ağacı ikiye böldü, bilet dolum noktasına çarptı

Savrulan otomobil ilk olarak kaldırımdaki ağaca çarparak ağacı ortadan ikiye böldü. Hızını kesemeyen araç daha sonra kaldırımda bulunan bilet dolum gişesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle park içerisine giren otomobil, başka bir ağaca çarparak durabildi.

Ortalık savaş alanına döndü

Kazanın ardından çevrede büyük hasar meydana gelirken, parçalanan ağaç ve devrilen bilet dolum gişesi nedeniyle parkta adeta savaş alanını andıran görüntüler oluştu.

Olay yerine ihbar üzerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri devrilen ağacı ve hasar gören bilet dolum noktasını kaldırarak temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Büyük şans: Yaralanan olmadı

Kazanın en sevindirici yanı ise olay sırasında parkta ve kaldırımda kimsenin bulunmaması oldu. Büyük maddi hasarın meydana geldiği kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Hasar gören otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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