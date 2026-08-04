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Dünya Korkunç olay, maç sırasında sahaya yıldırım düştü! 1 futbolcu hayatını kaybetti
Dünya

Korkunç olay, maç sırasında sahaya yıldırım düştü! 1 futbolcu hayatını kaybetti

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Tayland’da yoğun yağış altında oynanan futbol karşılaşmasında sahaya yıldırım düştü. FC Yala oyuncusu Sofwan Awae hayatını kaybetti, 9 futbolcu ise yaralandı.

Tayland’ın güneyindeki Narathiwat eyaletinde oynanan futbol maçında korkunç anlar yaşandı. Yoğun yağış altında oynanan futbol karşılaşması sırasında sahaya yıldırım düştü. Sahanın orta bölümüne düşen yıldırım ile çok sayıda futbolcu yere yığılırken, futbolculara ilk müdahale sahaya giren sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

 

FC Yala kulübü oyuncusu 27 yaşındaki Sofwan Awae tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, 9 futbolcu da yaralandı.

 

FC Yala Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sofwan Awae’nin hayatını kaybettiğini doğrulayarak ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Öte yandan Tayland spor camiasından çok sayıda kulüp ve spor kuruluşu da trajik olay nedeniyle taziye mesajları yayımladı.

 

Sofwan Awae’nin geçtiğimiz sezon Pattani FC formasıyla çıktığı 18 maçta 7 gol kaydederek takımının Tayland 2. Ligi’ne yükselmesinde önemli rol oynadığı, birkaç gün önce ise FC Yala ile sözleşme imzaladığı belirtildi.

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