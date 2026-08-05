  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bordo mavililerden asrın bombası! Mohamed Salah Trabzonspor'da! Rusya’dan ayrılan yabancı şirketlere dönüş engeli! Putin kritik kararnameyi imzaladı CHP'de rüşvet çarkı fezlekeyle belgelendi! Ali Karahasanoğlu'ndan ilk yorum Korkunç olay, maç sırasında sahaya yıldırım düştü! 1 futbolcu hayatını kaybetti 8 dönümlük yumurta tesisi alevlere teslim oldu! Milyonlarca liralık zarar oluştu CHP'li Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında şok fezleke! Rüşvet iddiaları yargıya taşındı! Skandal ifadeler ortaya çıktı! Tahir Sarıkaya'nın savunması akıllara zarar! 'İsrail’e destek veren ülkelerin gemilerini vururuz' demişlerdi: Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan gemisi battı Suriye ordusundan sınırda flaş karar! Tüm izinler iptal edildi, birlikler teyakkuza geçti! Hürmüz Boğazı için kritik hamle! İran ile Umman masaya oturdu, rotalar sil baştan belirleniyor!
Yaşam Karanlıkta bir anda karşılarına çıktı! Nadir görülen tür kameraya yansıdı
Yaşam

Karanlıkta bir anda karşılarına çıktı! Nadir görülen tür kameraya yansıdı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Bitlis’te gece saatlerinde kent merkezine yakın bir bölgede görüntülenen Arap tavşanı sıra dışı görünümü ve hızlı hareketleriyle dikkat çekti.

Bitlis’te gece saatlerinde yolda ilerleyen doğa gözlemcileri, karşılarında nadir görülen Arap tavşanını buldu.

 

Bitlis merkezde gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde, genellikle bozkır ve yarı çöl habitatlarında yaşayan Arap tavşanı objektiflere yansıdı. Hızlı hareketleri ve sıra dışı görünümüyle dikkat çeken hayvanın yerleşim alanına kadar gelmesi, doğaseverler tarafından ilgiyle karşılandı.

 

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı liste kapsamında değerlendirilen türler arasında yer alan Arap tavşanı, Türkiye'de nadir görülen memeli türlerinden biri olarak biliniyor.

Görüntüler, doğa gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği temsilcisi Dr. Cihan Önen ile Resul Çubukçu tarafından kayda alındı. Uzmanlar, yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarının korunmasının biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

 

Bitlis'te son yıllarda yaban keçisi, boz ayı, kurt ve tilki gibi birçok yaban hayvanının görüntülenmesinin ardından Arap tavşanının da kent merkezine yakın bir noktada kayıt altına alınması, bölgenin zengin ekosistem yapısını bir kez daha ortaya koydu.

Nadir görülen tür kamerada! Uğur böceği sandılar, örümcek çıktı
Nadir görülen tür kamerada! Uğur böceği sandılar, örümcek çıktı

Yaşam

Nadir görülen tür kamerada! Uğur böceği sandılar, örümcek çıktı

Akdeniz’de nadir görüntü! Dron kamerasına vatoz sürüsü yakalandı
Akdeniz’de nadir görüntü! Dron kamerasına vatoz sürüsü yakalandı

Yaşam

Akdeniz’de nadir görüntü! Dron kamerasına vatoz sürüsü yakalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23