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Aktüel

Kocaeli sahillerinde 173 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-06 13:36:28 -
Kocaeli sahillerinde 173 kişi boğulmaktan kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, hafta sonunda boğulma tehlikesi geçiren 173 kişiye müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KOSKEM bünyesinde faaliyet gösteren cankurtaranlar olası boğulma olaylarına anında müdahalede bulundu.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarından görevlilerin de aralarında olduğu 11 merkezde 101 cankurtaran, vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği sahillerde görev yapıyor.

Sahilden dürbünle denizi tarayan cankurtaranlar, jet-skilerle devriye gezerek açığa yüzen vatandaşları kıyılara doğru yönlendiriyor. Olası vakalara da hızlı bir şekilde müdahale ediliyor.

Deniz sezonunun 15 Haziran'da açıldığı kentte cankurtaranlar, başta Kandıra sahilleri olmak üzere 3 ilçede hafta sonunda 173 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Ayrıca KOSKEM'in görev bölgelerinde 62 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi.

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