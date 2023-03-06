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Ekonomi Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak
Ekonomi

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin ilana duyurulan akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 13:21:00 -
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

SON BAŞVURU TARİHİ: 20.03.2023

BAŞVURU ADRESİ: Yeniköy Merkez Mh. Ilıca Cadde Bizim Sokak NO.29 Başiskele/KOCAELİ

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