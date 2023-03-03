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Ekonomi Koç Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak
Ekonomi

Koç Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Koç Üniversitesi’nin ilanla duyurulan fakültesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 16:16:00 -
Koç Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doktora belgesini PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

• İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak,
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• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,

• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

Son başvuru tarihi: 20 Mart 2023

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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