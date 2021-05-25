  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Rosier'den Fenerbahçe açıklaması
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali kararı
Kovid-19’un gençlerde felç yapıyor! Uzman isim detayları açıkladı
Diyarbakır annelerinden çocuklarına çağrı: Teslim olun
Ekonomi Koç Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Koç Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 8 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 13:49:00 -
Koç Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Koç Üniversitesi ilanda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacak.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doçentlik belgesini (profesör kadrosu için), doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmekte.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsmail Saymaz'ın 'Sedat Peker' korkusu
Gündem

İsmail Saymaz'ın 'Sedat Peker' korkusu

Habertürk TV'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili soru soran İsmail Saymaz, '..
Hadsizlik sonrası Akşener'den geri vites
Gündem

Hadsizlik sonrası Akşener'den geri vites

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzeterek haddini aşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, g..
Bomba açıklama: Erken seçim yok; olsa CHP ağzına alamaz, korkardı!
Siyaset

Bomba açıklama: Erken seçim yok; olsa CHP ağzına alamaz, korkardı!

CHP’nin “Hemen seçim” diyerek erken seçimi gündemde tutma çabalarına, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz T..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay