KOBİ’lerin siber güvenliği için 7 önemli ipucu

Yapılan son araştırmalar KOBİ’lerin siber güvenlik konusunda yeterli önlemlere ve çözümlere sahip olmadığını ortaya koydu. Untangle tarafından yayınlanan ve 300’den fazla KOBİ için IT güvenliği eğilimlerini inceleyen rapora göre, KOBİ’lerin yüzde 80’i IT güvenliğini birinci öncelik olarak kabul etse de, yüzde 52’sinin bünyesinde IT güvenliği uzmanı olmadığı ve yüzde 29’unda da IT güvenliğine yıllık 1000 dolardan daha az harcama yapılıyor. KOBİ’lerde siber güvenlik önlemlerinin artırılmasına dikkat çeken Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun’a göre, siber güvenlik alanında KOBİ’lerin uygulaması gereken 7 önemli kural şöyle:

-Şirketin en hassas verilerini tanımlayın.

-Sık güncelleme yaparak şirket verilerini koruyun.

-Siber güvenlik kültürü oluşturun.

-Olay müdahale planı hazırlayın.

-Yönetilen bir güvenlik servis sağlayıcısından destek alın.

-Standartlara ve sertifikalandırma uygunluğuna odaklanın.

-Güçlü şifreler oluşturun.