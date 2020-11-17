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Ekonomi KOBİDER Başkanı Özgenç: "Vergi ve prim borcu düzenlemesi, borçlu olan vatandaşları rahatlatacak"
Ekonomi

KOBİDER Başkanı Özgenç: "Vergi ve prim borcu düzenlemesi, borçlu olan vatandaşları rahatlatacak"

"Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi, esnaf ve KOBİ'ler açısından fevkalade güzel bir karar olmuştur. Bu karar borçlu olan tüm vatandaşları rahatlatacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-11-17 14:53:08 -
KOBİDER Başkanı Özgenç: "Vergi ve prim borcu düzenlemesi, borçlu olan vatandaşları rahatlatacak"

İSTANBUL (AA) - Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Başkanı Nurettin Özgenç, vergi ve SGK prim borcu yapılandırması ile istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri içeren kanunun yürürlüğe girmesinin, esnaf ve KOBİ'ler açısından güzel bir karar olduğunu belirtti.

KOBİDER açıklamasında görüşlerine yer verilen Nurettin Özgenç, geçen yıl KOBİDER olarak, bankalara olan borcunu ödeyemeyen vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi ve isimlerinin kara listeden çıkarılması için hükümete sicil affı ve borç yapılandırması önerisinde bulunduklarını ifade etti.

Hükümetin bu çağrıya sessiz kalmadığını aktaran Özgenç, "Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi, esnaf ve KOBİ'ler açısından fevkalade güzel bir karar olmuştur. Bu karar borçlu olan tüm vatandaşları rahatlatacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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