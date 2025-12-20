Koalisyon güçlerinden Suriye'de DEAŞ'a yönelik dev operasyon

Suriye’nin stratejik noktalarında terör örgütü DEAŞ’ın yeniden yapılanma çabalarına karşı uluslararası koalisyon güçleri harekete geçti. Rakka’dan Humus’a kadar uzanan geniş bir hatta düzenlenen operasyonlarda örgütün hücre yapılanmaları hedef alındı.

FÜZELER ÜSLERDEN ATEŞLENDİ

Operasyonun en dikkat çeken ayağı ise ağır silah ve teknoloji kullanımı oldu. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre:

Haseke Hattı: ABD güçleri, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesinde bulunan askeri üslerinden DEAŞ noktalarına füze saldırıları düzenledi.

4 İlde Operasyon: Saldırıların odağında terör örgütünün hareketli olduğu Rakka, Deyrizor, Tedmur ve Humus bölgeleri yer aldı.

90 ÜLKE TERÖRE KARŞI TEK VÜCUT

DEAŞ’ın bölgede tekrar canlanmasını engellemek amacıyla kurulan ve yaklaşık 90 ülkenin destek verdiği uluslararası koalisyon, "sıfır tolerans" stratejisiyle hareket ediyor. Yetkililer, örgütün finansal ve lojistik ağlarını çökertmek için benzer operasyonların süreceğini vurguladı.