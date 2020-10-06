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Aktüel Koalisyon güçleri: Husilerin Kızıldeniz'deki saldırı girişimi engellendi
Aktüel

Koalisyon güçleri: Husilerin Kızıldeniz'deki saldırı girişimi engellendi

Yeniakit Publisher
2020-10-06 00:03:33 -
Koalisyon güçleri: Husilerin Kızıldeniz'deki saldırı girişimi engellendi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilerin, Kızıldeniz'in güneyindeki bir saldırı girişiminin engellendiğini açıkladı.

Suudi Arabistan El-İhbariyye kanalında yer alan habere göre, koalisyon güçleri, Salif Limanı yakınlarındaki bomba yüklü teknenin imha edildiğini belirtti.

Haberde, "Husilerin, Kızıldeniz'in güneyindeki terör saldırısı girişiminin engellendiği" ifadesi kullanıldı.

Husilerin, Kızıldeniz'deki küresel ticareti tehdit etmeye devam ettiği aktarıldı.

Husilerden, konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'nın yaklaşık 70 kilometre kuzeyinde yer alan Salif Limanı, Husilerin kontrolü altında bulunuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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