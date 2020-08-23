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Dünya Koalisyon, füzeyle vurulan bölgeden çekildi
Dünya

Koalisyon, füzeyle vurulan bölgeden çekildi

ABD öncülüğündeki koalisyon Geçtiğimiz haftalarda peş peşe füze saldırıları hedef alınan Taci Askeri Üssü’ndeki kritik bölgeden çekildi. Bölgenin Bağdat hükümetine bırakıldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 13:25:00 -
Koalisyon, füzeyle vurulan bölgeden çekildi

ABD önclüğündeki koalisyon, Irak’ta dikkat çeken bir karar aldı. Geçtiğimiz haftalarda füze saldırılarıyla hedef haline gelen Taci Üssü’nde yer alan 8 no’lu bundan sonra koalisyon güçleri yer almayacak.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Tahsin Hafaci, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Tümgeneral Tahsin Hafaci tarafından yapılan açıklamada, ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon güçlerinin üsteki 8 no’lu bölgeyi Bağdat hükümeti güçlerine terk ettiği ifade edildi.

Koalisyonun bıraktığı bölgede; ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda güçlerinin Bağdat hükümeti güçlerine askeri eğitim verdiği öğrenildi.

Mepanews’in haberine göre, Taci Üssü'ndeki söz konusu bölge bundan sonra Bağdat hükümetine bağlı askeri güçler tarafından kullanılacak.

ABD askerlerinin çekildiği 8 no’lu bölge, geçtiğimiz haftalarda peş peşe füze saldırılarıyla hedef alınmıştı.

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