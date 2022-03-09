KOAH nedir, belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir? Sigara dumanı ve kirli hava KOAH nedeni

KOAH nedir?

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı kelimelerinin baş harfleri ile adlandırılan Koah hastalığı, akciğerlerde bulunan ve bronş adı verilen hava keseciklerinin tıkanması sonucu; solunum güçlüğü, öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetlere yol açan kronik bir hastalıktır.

Türkiye’de solunum sistemi hastalıklarının en sık görülen üçüncü ölüm nedeni olduğunu ve bu ölümlerin de yüzde 61.5’inin KOAH sebebi ile meydana geldiğinin altını çizen Aile Hekimi Dr. Filiz Arabacı, ''Sigara içenlerde, daha fazla solunum şikayetleri, solunum fonksiyon kaybı ve daha yüksek KOAH ölüm oranları gözleniyor. Pipo, puro, nargile içmek ve çevresel tütün dumanı da KOAH gelişimine katkıda bulunuyor'' dedi.

KOAH belirtileri nelerdir?

Toplumun KOAH konusunda yeterince bilgiye sahip olmamasının erken tanı ve etkin tedaviyi zorlaştırdığını söyleyen Dr. Filiz Arabacı, hastalığın belirtileri hakkında şöyle dedi: ''KOAH’ta en sık görülen yakınmalar nefes darlığı, öksürük ve balgam çıkarmadır. Nefes darlığı nedeniyle fizik aktivitede azalma ortaya çıkar. Hareket halinde iken nefes darlığı çeken kişi, yol yürümek istemez, günlük işlerini azaltır, markete gitmeye çekinir ve zamanla evden çıkmamayı tercih eder hale gelir. Bu şekilde giderek artan fiziksel aktivite azalması, hastanın yaşam kalitesini bozarak hastalığın ilerlemesine neden olur, sakatlık ve ölüme yol açar. Nefes darlığının yanı sıra göğüste sıkışma, yorgunluk, halsizlik, depresyon, ağız, göz ve tırnak çevresinde cildin mavimsi bir renk alması, ayaklarda ve bacaklarda şişme de belirtiler arasında yer alıyor.''

Erken tanı ölüm riskini azaltıyor!

KOAH’a bağlı sakatlık ve ölüm oranlarının azaltılmasının erken tanıyla mümkün olduğunu ifade eden Arabacı, ''Düzenli sağlık kontrolü de önemli. Ayrıca tanı için şikayetlerin yanı sıra akciğer röntgeni kan sayımı, biyokimya, arteryal kan gazı tayini, solunum testi ve tomografi gibi yöntemlerden yararlanılıyor'' dedi.

Egzersiz tedavinin önemli bir parçası

KOAH’ın önlenebilir bir hastalık olduğunu vurgulayan Arabacı, yapılması gereken ilk işin sigarayı bırakmak olduğunu söyledi. Egzersizin de önemini vurgulayan uzman isim, ''Haftada 4-5 kez orta yoğunlukta fiziksel aktivite yeterlidir. Herkesin yapabileceği bir aktivite olan yürüyüş, gereken tüm yararları sağlayabilmektedir'' diyerek tavsiyelerde bulundu.

KOAH’a ne iyi gelir?

İbrahim Saraçoğlu KOAH’ın bitkisel tedavisi olarak yulaf samanını tavsiye edilmektedir. KOAH şikayetlerini azaltmak için yulaf samanını tüketebilirsiniz.

Koah hastalığına iyi gelen şeyler

Okaliptüs Yağı

Zerdeçal.

Keçiboynuzu Pekmezi.

Hatmi Çiçeği.

Sarımsak.