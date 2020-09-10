Klozetten çıkan yılan soktu! Tuvalette kanlar içinde kaldı

Tayland'ın başkenti Bangkok'un 20 kilometre kuzeyinde bulunan Nonthaburi'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 18 yaşındaki Siraphop Masukarat isimli genci tuvalette yılan soktu.

Uzunluğu bir buçuk metre

Korkuyla yerinden fırlayan Masukarat, klozette yılan olduğunu gördü. Bir buçuk metre uzunluğundaki yılanın soktuğu genç kanlar içinde kalırken, hemen hastaneye kaldırıldı. Yılan tarafından sokulan gence 3 dikiş atılırken herhangi bir bakteri bulaşmaması için de antibiyotik tedavisine başlandı.



Tedavi sonrası açıklamalarda bulunan Masukarat, yılanın çok büyük olmadığını ancak canının çok yandığını söyledi. En kısa zamanda sağlığına kavuşacağını söyleyen gencin annesi Sutapath, "Gerçekten çok korktum, yılan eve nasıl girdi hiç bilmiyorum" dedi.