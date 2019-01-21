Klozet kapağını açtı, hayatının şokunu yaşadı!

Avusturalya'da bir ailenin tuvaletindeki manzara herkesi paniğe soktu. Yetkililer olay yerine hızlıca geldi ama davetsiz misafiri klozetten çıkarmak öyle kolay değildi.

Vakalar oldukça yaygın

Yarım saat boyunca yılanı delikten çıkarmaya çalıştığını söyleyen yılan yakalayıcısı, en büyük hatanın yılan klozetin içindeyken sifona basmak olduğunu belirtti.

Yılanların bol olduğu Avustralya gibi coğrafyalarda, bu hayvanlar genelde evlerin tesisat borularından yukarı tırmanıyor. Bu bölgelerde borulardan eve misafir olan yılan vakaları oldukça yaygın.

Köpekleri öldürüyorlar

Boyları 4 metreye kadar uzayabilir. 15 kg kadar ağırlığa kadar ulaşabilirler. Çoğunlukla küçük memelileri, kuşları ve kertenkeleleri avlar. Evcil kedileri ve küçük köpekleri öldürdükleri bilinmektedir. Pitonlar, Queensland'de en çok yakalanan zehirli olmayan yılanlardır.

Isırıkları kayda değer bir yırtılma bırakır.