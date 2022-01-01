Kloop da koronaya yakalandı
Premier Lig'i sarsan korona virüs salgınına son olarak Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp kapıldı. Klopp Chelsea maçında takımının başında olamayacak.
Premier Lig'i sarsan korona virüs salgınına son olarak Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp kapıldı. Klopp Chelsea maçında takımının başında olamayacak.
Korona virüsü vaka sayılarının rekor kırdığı İngiltere'de Premier Lig maçları da hastalıktan nasibini alıyor. Son olarak Liverpool'un Alman teknik direktörü Jurgen Kloop'un korona testi pozitif çıktı. Alman hoca Liverpool'un yarın Chelsea ile oynayacağı maçta saha kenarında yer alamayacak.
İngiltere'de 15 maç ertelendi
Dünya çapında yaşanan salgının son olarak Omicron varyantının hızla yayılmasının ardından takımlardaki Covid-19 vakaları nedeniyle İngiltere Premier Lig'de ertelenen maç sayısı ise toplam 15'e yükselmişti.