Klimalar, ortamın büyüklüğüne göre seçilmeli ve ısı ayarı da vücut ısısına göre dengelenmelidir. Yanlış klima, hatalı klima kıllanımı ve ısı ayarı, hastalıkların beraberinde gelmesinin bir sebebi olabilir. Klimalı ortamlarda hasta olduğunuzu düşünüyorsanız, altında yatan sebebi bulaya çalışmalısınız.

Klima Astım Hastalarına Zararlı Mı?

Klimaların filtrelerinde biriken tozlarda bakteri ve mantar sporlarının üremesine sebep olur. Temizlenmediğinde bu mikroorganizmalar astım hastaları ya da alerjik nezlesi olan hastalar için risk teşkil eder ve sık hastalanmalarına, astım ataklarına, alerjik yakınmaların artmasına ve akciğer enfeksiyonlarına yol açabilir. Dolayısıyla solunan havanın temizliği, ısısı ve nemi de büyük bir önem taşır.

Klima Hasta Eder Mi? Kaç Derecede Kullanılmalı?

En uygun ortam ısısı 24-25 derecede, nem ise yüzde 40-50 oranında tutulmalıdır. Klima, aniden açılarak serinlemenize yarayan bir araç değildir. Klimayı açıktıktan sonra evin yavaş bir şekilde soğuması beklenmelidir. Ani bir serinlik ardından sıcağın çarpmasıyla vücudun hızla değiştirdiği ısı, hastalıklara da sebep olacaktır. Aynı şekilde evin serinlediğini ve gereken ısıdan düşük bir ısıya geldiğini düşünüyorsanız, klimayı kapatarak normal bir düzeye gelmesini sağlamalısınız.

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