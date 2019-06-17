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Klasik otomobillerle festival korteji

Mersin’in merkez Mezitli ilçesi tarafından bu yıl 9.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:55
Klasik otomobillerle festival korteji

Mersin’in merkez Mezitli ilçesi tarafından bu yıl 9.’su düzenlenen SoliGüneş Festivali’nin tanıtımı için klasik otomobillerle gerçekleştirilen kortej, renkligörüntülere sahne oldu.


Mezitli Belediyesi önünden başlayarak kentin caddelerini turlayan festival korteji üyükilgi görürken, Forum Alış Veriş Merkezi önünde dans ekibi tarafından zumba gösterisigerçekleştirildi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da eşi Sembol Tarhan ilebirlikte korteje katılan vosvos model araca binerek Mersin halkını selamladı. Yılın enuzun günü olan 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek festivalin tanıtımının yapıldığıve yaklaşık 20 kilometre boyunca devam eden kortej, vatandaşların yoğun alkış vesevgi gösterileri arasında festival alanına ulaştı.


Burada yaptığı konuşmada katılım gösteren herkese teşekkür eden Tarhan, 20Haziran Perşembe günü saat 20.30’da açık hava tiyatrosunda, İspanya-Türkiye dansgecesini festival açılış etkinliği olarak gerçekleştireceklerini söyledi.


Festivalin 21 Haziran Cuma günü gündüz etkinlikleri ile başlayacağını ve saat15.00’de açılış ve katılımcı stantlarının tanıtımının gerçekleştirileceğini ifade edenTarhan, "Yine her sene olduğu gibi festival alanında çeşitli stantlar kurularak, güneşenerjisi firmaları ve yenilenebilir enerji sistemleri üzerine projelerde bu stantlarda yeralacaktır. 21 Haziran akşamı ise Pompeiopolis Sütunlu Caddede saat 20.30’daYıldırım Mayruk, güneşin tüm renklerini SoliPompeiopolis’te kurulacak dev podyumdanAkdeniz’e taşıyacak. 2019 yaz koleksiyonu ’güneş melekleri’ adıyla ilk kez halklabuluşacak. 12 uluslararası manken, 27 kişilik dev ekiple sahnelenecek olan defileGüneş Festivali ile bir kez daha çağdaşlık rüzgârı estirecektir. Mezitli’den dünyayaesecek Türk moda rüzgârı, her şeyin daha güzel olacağını müjdeleyecek. Aynı gününakşamı saat 21.30’da Volkan Konak sanatseverlerle buluşacak. 22 Haziran Cumartesigünü gündüz etkinliklerimiz devam edecektir. Akşam saat 19.30’da PompeiopolisSütunlu Caddede 21 Haziran Uluslararası Yoga Günü olması nedeniyle Hindistan- Ankara büyükelçiliği işbirliğiyle ‘Yoga’ gösterileri yapılacaktır. Akşam saat 21.30’da iseTürk pop sanatçısı Sibel Tüzün bir konser verecek” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:55
  1. sanat
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