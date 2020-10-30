KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a kritik çağrı
Darbe girişiminin ardından FETÖ mensuplarının KKTC'ye kaçtığını söyleyen Araştırmacı Yazar Fatih Dünemez, yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a hızlıca FETÖ temizliği yapması konusunda çağrı yaptı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yansımaları Türkiye'de tartışılmaya devam ediyor. Araştırmacı Yazar Fatih Dünemez, FETÖ konusunu gündeme taşıdı ve dikkat çeken bir çağrıda bulundu.
Mustafa Balevi'nin sunduğu Söz Meydanı programının konukları Araştırmacı-Yazar Fatih Dünemez, Dış Politika Uzmanı Veysel Filiz, Asiapol Kurucusu Talat Enver Çetin ve Gazeteci-Yazar Serdar Arseven'di.
Son senelerde Kuzey Kıbrıs ile yakın temaslarda bulunan, KKTC ve Türkiye'de birçok program düzenleyen/katılan Fatih Dünemez, süreci yorumladı.
Dünemez, Tatar'ı tebrik ederken çarpıcı bir noktaya değindi. 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'ye yaklaşımını yorumlayan Dünemez, darbe girişiminin ardından FETÖ mensuplarının KKTC'ye kaçtığını söyledi ve yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın hızlıca FETÖ temizliğini başlatması gerektiğini vurguladı.