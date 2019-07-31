KKTC’nin tamamında sadece 4 tane din kültürü öğretmeni var

Hasan Türkmen Ankara

Gün geçtikçe Batı tarzı yaşamın yaygınlaştığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) çocuklar göz göre göre temel din eğitiminden mahrum bırakılıyor. KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yaklaşık 5 bin öğretmen varken, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sadece 4 tane öğretmen kadrolu olarak çalışıyor. Kıbrıs’ta Yüzlerce İlahiyat Fakültesi mezunu olmasına rağmen atamaların yapılmaması ise tepki topluyor.

Çocukların dini öğrenmeden büyüdüğünü belirten Kıbrıs İlahiyat Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Abdurrauf Alhallaq, “Kıbrıs’ta ilk İlahiyat Fakültesi, ilk mezunlarını 2014-2015 yılında verdi ve vermeye de devam ediyor. Ama ne yazık ki bunların hepsi işsiz. Kıbrıs’ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine büyük ihtiyaç olmasına rağmen bu mezunlarımızın hiçbiri öğretmen olmuş değil. Din karşıtı olan Kıbrıs Öğretmenler Sendikası bile Milli Eğitime 10 tane Din Kültürü öğretmenine ihtiyaç olduğunu bildirdi. Mülakata gelen bir öğretmen için Türkiye, Milli Eğitimi arayarak, “Bu kişinin FETÖ dosyası var” dediği için, Kıbrıs da bunu bahane ederek atamaları tamamen durdurdu. Çocuklarımız dinini bilmeden büyüsün istemiyoruz. Türkiye sayesinde açılan bu İlahiyat Fakültelerinden, ne din görevlisi olarak işe alınan oldu ne de öğretmen. Çocukların önünü tamamıyla tıkamışlar” diye konuştu.

Din Gör-Sen Genel Başkanı Süleyman Çakır da, “Bir tane öğretmenin FETÖ ile bağlantısı bahane edilerek geride kalan bütün Din Kültürü öğretmenlerinin ataması yapılmıyor. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sadece 4 tane kadrolu öğretmen var. Bu Kıbrıs için çok büyük bir eksiktir. Çocuklar dinden uzaklaştırılıyor. Çocuklar, dini öğrenmeden, İslamı bilmeden büyüyor. Bu konuda birilerinin artık bir şey yapması lazım. Biz her yere başvurduk. Kıbrıs’ta bize söz veren siyasiler, sözlerini tutmadılar” dedi.