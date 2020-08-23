KKTC’den Doğu Akdeniz’deki son duruma ilişkin dünyaya mesaj! ‘Türkiye’nin küresel güç olduğunu kabul etmeliler’

KKTC Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakanı Ersin Tatar Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, 11 Ekim’de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi ve kapalı Maraş'ın açılım sürecine ilişkin Demirören Haber Ajansı (DHA)’na açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de söz sahibi olduğunu vurgulayan Tatar, “Türkiye’nin küresel güç olduğunu artık dünya kabul etmeli" dedi.

Ersin Tatar, Türkiye’nin silahlı güçleri ve donanmasıyla bölgede sağlam çalışmalar yürüttüğünü belirterek, Türkiye ile omuz omuza olduklarını ifade etti. Tatar, Türkiye’nin bölgedeki istikrarına da vurgu yaparak bunun KKTC’ye son derecede güç verdiğini söyledi.

Fransa’ya gönderme

Doğu Akdeniz’de Fransız donanmalarının burada hala ne işi var diyen Tatar, Türkiye’nin bölgede söz sahibi olduğunu ifade ederek Fransa’ya soru yöneltti. Tatar, Fransa’ya seslenerek, ‘bölgede ne işin var?’ dedi.

‘AB Rum Kesimi’nin arkasında durmaz’

Tatar, AB’nin Rum Kesimi’nin arkasında durmayacağını söyledi.

Başbakan Tatar, Türkiye ile kıta sahanlığı anlaşması yapmaya hakkı olduğuna dikkat çekerek, Kıbrıslı Türklerin, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de daha büyük potansiyel, hak ve çıkara sahip olma noktasına geldiğini belirtti.

Ayrıca Tatar, Rum-Yunan ikilisinin oyunlarına AB’nin alet olmaması gerektiğinin altına çizdi.

Maraş’ın açılması

Avukatlarımızla Maraş’ın yeniden açılmasına yönelik bir takvim çalışmamız var diyen Tatar, Maraş'ın açılmasını daha da geciktirmenin manasının olmadığını dile getirdi.

‘İki yüzlü siyasi tavır’

Tatar, KKTC Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Bağımsız adayı Mustafa Akıncı’nın Türkiye ile arasındaki ilişkiye değindi.

Tatar, Akıncı’nın için, “otur arap kalk arap misali” sözüyle zihninin derinliklerindeki ırkçı bakış açısını yansıttığı yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi

Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik konuya da ilişkin yorum yapan Ersin Tatar, ‘Kıbrıslı Türklerin refah ve mutluluğunu sağlamak için çalışmayı kendime görev bildim. Cumhurbaşkanlığı makamını müzakere varken görüşme yap, yokken sadece otur’ mantığından çıkarmak, daha aktif bir cumhurbaşkanı olmak için adayım’ ifadelerini kullandı.

Pandemi açıklaması

Türkiye ile çok iyi ilişkilerinin olduğunu dile getiren Ersin Tatar, Türkiye'nin özellikle yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde KKTC'ye önemli katkılar yaptığını söyledi.