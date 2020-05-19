KKTC’deki yangınlarda organize sabotaj ihtimali

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 17 Mayıs’ta Tepebaşı bölgesinde 3 farklı noktada çıkan yangınla bağlantısı olduğu düşünülen zanlı, mahkemeye sevk edildi.

KKTC’de 17 Mayıs’ta Tepebaşı bölgesinde 3 farklı noktada çıkan yangınla bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Yusuf Sadrazam, Girne Kaza Mahkemesi’ne sevk edildi. KKTC’de bir hafta içinde 30’a yakın yangınla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, Tepebaşı bölgesinde tablet mangal çırası ile ormanı yakıp kaçarken ihbar üzerine yakalanan Yusuf Sadrazam hakkında mahkemeye yeminli ifade verdi. Soruşturmayı yürüten polis, zanlı Yusuf Sadrazam’ın dün saat 11.00 sıralarında kendi aracıyla Tepebaşı-Akdeniz köyü arasındaki yolun 4-5’inci kilometrelerinde seyir halindeyken tablet mangal çırasını tutuşturup ormanı yakmak amacıyla yolun güney kısmına atıp olay yerinden ayrıldığını belirtti. Olayın hemen ardından söz konusu yerden geçmekte olan duyarlı bir vatandaşın müdahalesiyle ateşin büyümeden söndürüldüğünü ifade eden polis, 10 dakika sonra olay yerine gelen zanlı Yusuf Sadrazam’ın şikayet ve tarif sonucunda tutuklandığını kaydetti. Zanlının poliste verdiği ifadede suçunu itiraf ettiğini dile getiren polis, Yusuf Sadrazam’ın 17 Mayıs Pazar günü bölgede meydana gelen ve ülkede büyük infiale neden olan 2 yangınla da bağlantısının olup olmadığının araştırılacağını kaydetti. Zanlının olay yerine attığı yakıcı maddelerin de emare olarak alındığı belirtildi. Konuyla ilgili tahkikatın yeni başladığını ve kamera kayıtlarının inceleneceğini belirten polis, mobil operatörlerinden konum istenerek zanlının 17 Mayıs’ta meydana gelen diğer 2 yangınla da ilgisinin olup olmadığının araştırılacağını vurguladı.

3 gün tutuklu kalacak

Polis, soruşturmanın tamamlanması için zanlı için 3 gün tutukluluk talep etti. Zanlının avukatı ise tutukluluk talebine itirazda bulunmadı. Girne Kaza Mahkemesi kıdemli yargıcı, konunun ciddi olduğunu, olayla bağlantılı 1 kişinin daha olabileceğini ve zanlının 17 Mayıs’ta bölgede meydana gelen diğer yangınlarla bağlantısı olabileceği iddialarının da araştırılması için talebi kabul etti.

6 bin hektarlık alan yandı

Son 1 haftadır yaklaşık 6 bin hektar ağaçlık alanın kül olduğu KKTC’de yangınlar sürüyor. Sadece hafta sonu meydana gelen yangının ülkede 1995 yılındaki Beşparmak Dağları yangınından bu yana en büyük yangın olduğu belirtiliyor.