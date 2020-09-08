  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel KKTC'de son 24 saatte 38 Kovid-19 vakası görüldü
Aktüel

KKTC'de son 24 saatte 38 Kovid-19 vakası görüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-08 21:19:25 -
KKTC'de son 24 saatte 38 Kovid-19 vakası görüldü

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 38 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğünü ve toplam vaka sayısının 475'e yükseldiğini duyurdu.

Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte bin 561 test yapıldığını, 38 pozitif vakaya rastlandığını ve 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 2 kişinin ise deniz yolu ile KKTC'ye geldiğini belirten Pilli, 19 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve gözetim altında olduklarını ifade etti.

Pilli, 15 vakanın ise yerel olduğunu ve bunların temaslı takibinin yapıldığını kaydetti.

Bakan Pilli, 185 hastanın tedavisinin sürdüğünü ve yoğun bakımda yatan hastanın olmadığını belirtti.

İlk Kovid-19 vakasının 10 Mart'ta görüldüğü KKTC'de, 4 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

- Rum kesiminde vaka sayısı 1511 oldu

Güney Kıbrıs Rum yönetiminde (GKRY), son 24 saatte gerçekleştirilen 2 bin 797 test sonucunda 1 pozitif Kovid-19 vakası tespit edildi.

Rum basınında yer alan habere göre, GKRY'deki toplam vaka sayısı bin 511'e ulaştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu duyurdu! 81 ilde kısıtlama kararı
Gündem

Bakan Soylu duyurdu! 81 ilde kısıtlama kararı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu gece yarısından itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda müzik yayınının sona ereceğini açıkladı. ..
Mustafa Akıncı'dan yeni bir skandal açıklama daha: 'Anavatan-Yavruvatan'dan vazgeçilmeli
Siyaset

Mustafa Akıncı'dan yeni bir skandal açıklama daha: 'Anavatan-Yavruvatan'dan vazgeçilmeli

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Türkiye ile ilgili skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Akıncı, anavatan-yavruvatan söyleminin..
Yakışmadı TFF! İnsanlara 'zehir' yediren McDonald's milli takıma sponsor oldu
Spor

Yakışmadı TFF! İnsanlara 'zehir' yediren McDonald's milli takıma sponsor oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptığı anlaşmayla McDonald's milli takımların sponsoru oldu. Söz konusu sponsorluk anlaşması tepkileri..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı