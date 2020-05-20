  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde indirilmesi ne demektir?

Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz?

Kadir gecesinde ne oldu?

Hüseyin Akbulut kimdir?
için kalan
Aktüel

KKTC’de 19 Mayıs coşkusu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde başkent Lefkoşa’da fener alayı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 00:10:34 -
KKTC’de 19 Mayıs coşkusu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde başkent Lefkoşa’da fener alayı düzenlendi.


Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kutlamaların iptal edilmesinin ardından başkent Lefkoşa’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde başkent Lefkoşa’da fener alayı düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, öğretmenler ve öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar da katıldı. Vatandaşlar bayrak ve meşalelerle Meclis önüne yürüyerek 19 Mayıs’ı marşlarla kutladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı