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KKTC'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

Yeniakit Publisher
2020-05-19 22:51:35 -
KKTC'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerle kutlandı.

Başbakan Ersin Tatar, gençlerle saat 21.00'de Başbakanlık binası önünde İstiklal Marşı'nı okuyarak 19 Mayıs'ı kutladı.

Tatar, bu yıl 19 Mayıs'ın 101'inci yıl dönümünü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle meydanlarda ve sahalarda değil, evlerde kutladıklarını söyledi.

"Hem bir daha Ulu Önder Atatürk’ü anmak hem de gençliğimize verdiğimiz önemi göstermek ve Atatürk’ün fikirlerini aktarmak için buradayız." diyen Tatar, Türkiye ile KKTC'de gençlere verilen öneme dikkati çekerek, KKTC'yi onlara emanet edeceklerini vurguladı.

Vatandaşlar da bayraklarla balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu ve 19 Mayıs'ı kutladı.

Öte yandan, Tatar, 19 Mayıs dolayısıyla KKTC'yi yurt dışında temsil eden sanatçı ve sporcuların da aralarında bulunduğu başarılı gençlerle video konferansla görüştü.

- Lefkoşa'da Fener alayı

19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa'da fener alayı etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun yanı sıra Bakanlık personeli, gönüllü öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Fener alayı, saatler 21.00'i gösterdiğinde KKTC Cumhuriyet Meclisi önüne gelerek İstiklal Marşı'nı okudu ve bayram çoşkusuna ortak oldu.

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