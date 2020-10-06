KKTC halkı yeniden Anadolu suyuna kavuşuyor

LEFKOŞA (AA) - MUHAMMET İKBAL ARSLAN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Su Temin Projesi'nde yaşanan arızanın giderilmesinin ardından Anadolu suyu yeniden KKTC halkıyla buluşuyor.



KKTC Su Temin Projesi'nin Deniz Geçişi İsale Hattı'nda 8 Ocak'ta meydana gelen arızanın giderilmesi amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen onarım çalışmaları sona erdi.



Projenin boru hatlarında meydana gelen arızanın giderilmesiyle ilgili Anamur açıklarında gerçekleştirilen, kalıcı çözüm üretmek amacıyla projede bazı değişikliklerin yapıldığı ve toplamda 6 geminin katıldığı çalışmalar başarıyla tamamlandı.



Buna göre, öğleden sonra Türkiye'den KKTC'ye su akışının yeniden başlaması ve suyun 24 saat içerisinde KKTC geneline yeniden verilmesi bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'un, gün içinde suyun baraja akış işlemini KKTC'de düzenlenecek törenle kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

- Çalışmalara hava muhalefeti engeli

KKTC Su Temin Projesi'nde onarım çalışmalarının normalde 25 Eylül'de bitirilmesi ve suyun tekrar KKTC'ye akması bekleniyordu ancak olumsuz hava şartları onarım çalışmalarını geciktirdi.



DSİ'den 25 Eylül'de yapılan açıklamada, çalışma bölgesinde denizdeki yüksek dalga boyu ve şiddetli rüzgarın, KKTC'ye su ileten borularını, onarım çalışması esnasında yüzeyde tutarak boruların çalışmasına imkan vermediği belirtildi.



Açıklamada çalışmaların, rüzgarın saatte yaklaşık 63 kilometre hızla esmesi, dalga boyunun ise 3 metreyi bulması sebebiyle 4 günlük süre kaybı yaşandığı bilgisi yer aldı.



Bu doğrultuda, 25 Eylül'de su iletimine tekrar başlanılması hedeflenirken, onarım çalışmalarının bitiş tarihi olumsuz hava şartlarından kaynaklanan gecikmeler sebebiyle önce 29 Eylül'e, daha sonra başka bir tarihe ertelendi.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve KKTC Başbakanı Tatar'dan çalışma sahasına ziyaret

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 10 Eylül'de KKTC Su Temin Projesi onarım çalışmalarının gerçekleştirildiği alanı ziyaret ederek, "Skandi Seven" gemisinde incelemelerde bulundu.



Tatar ve Oktay'a, Bakan Pakdemirli ve Bakan Oğuz da eşlik etti.



Oktay, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Biz her fırsatta tekrarlıyoruz. Hangi şart altında olursa olsun Türkiye, Kıbrıs Türkü ve KKTC ile birliktedir, beraberdir, bir ve beraber olduğunda da güç kazanır." ifadelerini kullandı.



Oktay, KKTC'de tarımsal sulama sağlayacak su temin çalışmalarının da devam ettiğini ekledi.



Başbakan Tatar ise KKTC'ye akıtılacak suyun Kıbrıs Türkü'nün su kullanımına ve tarımsal faaliyetlerine çok büyük ivme kazandıracağını belirterek, "Türkiye'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Böyle büyük bir projenin tamamlanmasında gösterilen yakın ilgi, alaka ve özveriyi takdir ediyorum." diye konuştu.



- Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı, "Asrın Projesi" olarak nitelendirilen Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi, 2015'te Ada'nın uzun vadeli su ihtiyacının karşılanması için hayata geçirildi.



Proje kapsamında, Anamur Dragon Çayı üzerinde tesis edilen Alaköprü Barajı'ndan yıllık 75 milyon metreküp su, dünyada ilk kez uygulanan "askıda geçiş sistemi" ile Girne yakınlarındaki Geçitköy Barajı'na 5 yıl kesintisiz olarak iletildi.

Söz konusu su, içme ve zirai sulama amaçlı olarak kullanılıyor.

Böylece uzun yıllardır su yetersizliği ve su kalitesindeki kötüleşme sebebiyle sıkıntı yaşayan KKTC halkının uzun vadeli su ihtiyacı karşılanıyor.



KKTC Su Temin Projesi'nin deniz geçişi, 80 bin 151 metre uzunluğunda, deniz yüzeyinden 250 metre derinlikte ve askıda geçiyor. Deniz geçişi 1600 milimetre çapındaki, yüksek yoğunluklu polietilen boru hattından oluşuyor.



Su, Türkiye tarafında 24 kilometre, deniz geçişinde 80 kilometre ve KKTC tarafında 3 kilometre olmak üzere toplam 107 kilometre uzunluğundaki boru hattı vasıtasıyla KKTC'ye ulaştırılıyor.



Alaköprü ve Geçitköy barajları, Mart 2014'te, deniz geçişi ise dünyada ilk kez uygulanan askıda boru hattı ile 7 Ağustos 2015’te tamamlanmıştı.



Dünyada ilk defa uygulanan askılı boru sistemiyle Alaköprü Barajı'ndan alınan su, ilk kez 24 Eylül'de KKTC'de tarafında inşa edilen Geçitköy Barajı'na iletilmişti.





