  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel KKTC halkı Acil Durum Hastanesi için gün sayıyor
Aktüel

KKTC halkı Acil Durum Hastanesi için gün sayıyor

Türkiye tarafından KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da yaptırılan "KKTC Acil Durum Hastanesi"nin inşaat çalışmaları hızla ilerliyor - Büyük bölümü tamamlanan hastanenin kısa süre sonra hizmete girmesi bekleniyor - Hastane, 24'ü yoğun bakım odası olmak üzere toplamda 100 yatak kapasitesine sahip olacak - İlk etapta Kovid-19 mücadelesi için kullanılacak hastane, salgın sonrasında da KKTC halkının hizmetinde olacak

Yeniakit Publisher
2020-10-06 11:03:23 -
KKTC halkı Acil Durum Hastanesi için gün sayıyor

LEFKOŞA (AA) - MUHAMMET İKBAL ARSLAN - Türkiye tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaptırılan "KKTC Acil Durum Hastanesi"nin inşaat çalışmaları son sürat devam ederken, hastanenin kısa süre sonra hizmete girmesi öngörülüyor.

Başkent Lefkoşa'daki Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin bulunduğu alan içerisinde inşa edilen KKTC Acil Durum Hastanesinin büyük bir bölümü tamamlandı.

Ağustos ayında başlayan hastane inşaatının kısa süre içinde bitirilmesi ve hastanenin açılması bekleniyor. İlk etapta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verilen mücadelede kullanılacak hastane, salgın sonrasında da KKTC halkının hizmetinde olacak.

AA muhabirinin yetkililerden edindiği bilgiye göre, tam teşekküllü ve donanımlı olarak inşa edilen hastane inşaatında yaklaşık 500 işçi ile 51 iş makinesi, 7 gün 24 saat çalışıyor.

Pencere ve kapıların montajına devam edilen hastane inşaatında, elektrik ve mekanik imalatlarla hasta odalarının zemin kaplamalarıyla ilgili çalışmalar da sürüyor.

KKTC Acil Durum Hastanesi projesi kapsamındaki sabit ve hareketli mobilyalar temin edilirken, hastanenin ön giriş ve otopark alanı asfalt dökümüne hazır hale getirildi.

- 100 yatak ve 24 yoğun bakım kapasitesi

Acil durum hastanesi, 24'ü yoğun bakım odası toplam 100 yatak kapasitesine sahip olacak.

Tam donanımlı 6 ameliyathane bulunacak hastanede, anjiyo ve endoskopi de yapılabilecek.

Hastanenin kendisine ait bir laboratuvarı, MR, ultrason, tomografi ve röntgen ünitelerinin olduğu görüntüleme merkezi de olacak.

Öte yandan hastane, Türkiye Sağlık Bakanlığının yapısal ve hafif çelik yapısıyla dizayn ettiği, Türkiye'de de uygulanacak olan Acil Durum Hastanesi projesinin ilki olma özelliğini de taşıyor.

- Başbakan Tatar'dan hastane inşaatına 3 kez ziyaret

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Lefkoşa'da inşa süreci devam eden KKTC Acil Durum Hastanesinin çalışmalarını 3 kez yerinde inceledi.

İlk olarak 27 Ağustos'ta hastane şantiyesini ziyaret eden Tatar, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Ziyareti esnasında Tatar'a, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de eşlik etti.

Başbakan Tatar, daha sonra 22 Eylül ve 4 Ekim'de hastane inşaatını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sırbistan'dan Türkiye İHA'sı kararı
Dünya

Sırbistan'dan Türkiye İHA'sı kararı

Türkiye'den insansız hava araçları (İHA) satın alma konusu ile çok yakından ilgilendiklerini belirten Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuc..
Dünya

"Putin, Aliyev ve Erdoğan ile görüşebilir"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peşkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerekli görülmesi durumunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ..
Sözde gazeteci Levent Gültekin'den skandal Azerbaycan açıklaması
Gündem

Sözde gazeteci Levent Gültekin'den skandal Azerbaycan açıklaması

CHP'nin yayın organı Halk TV'de yayınlanan İki Bakış İki Yorum programında konuşan sözde gazeteci Levent Gültekin, Azerbaycan ile ilgili ska..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay