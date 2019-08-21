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KKTC Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’ndan sansür iddialarına cevap

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Devlet Tiyatroları’ndaki sansür iddialarının maksatlı ve kurumları itibarsızlaştırmaya yönelik yapıldığını söyledi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 00:22
KKTC Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’ndan sansür iddialarına cevap

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Devlet Tiyatroları’ndaki sansür iddialarının maksatlı ve kurumları itibarsızlaştırmaya yönelik yapıldığını söyledi.



KKTC Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu “Edebi Kurulu” Kıbrıslı Türk tiyatro oyuncusu ve Yönetmen Yaşar Ersoy’un tiyatro oyununun, içeriğinin uygun bulunmayarak sansür uygulandığı iddialarına cevap verdi.


Bakan Çavuşoğlu, Devlet Tiyatroları’nda sansür iddialarının maksatlı ve kurumları itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu kaydederek, “Oyun edebi kurul tarafından sergilenmeye uygun bulunmadı, repertuvara alınmadı, ortada sansür de yasaklama da yok” dedi.



“Oyun ciddi sıkıntılar barındırıyor”


Çavuşoğlu, kurul üyelerinden, sanatçılarından ve konunun uzmanlarından söz konusu oyunla ilgili görüş aldığını da söyleyerek, “Oyun gerek sanatsal, gerek edebi, gerekse içinde kullanılan betimlemeler noktasında ciddi sıkıntılar barındırıyor” ifadelerini kullandı. Kendilerine yapıldığı gibi kimseye saldırmayacaklarını vurgulayan Çavuşoğlu, “Biz her zaman olduğu gibi sanatı ve sanatçılarımızı ayakta alkışlamaya devam edeceğiz” dedi.



“Yangın Yerinde Kabare” adlı oyun, Türkiye ile KKTC’nin karı koca rolünde gösterilerek her iki ülkenin itibarsızlaştırmasının istenmesi ve birçok bölümde küçük düşürücü sahneler ile içeriğinin maksatlı yönlere çekmesi nedeniyle uygunsuz bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 00:22
  1. sanat
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