KK yine bildiğiniz gibi: Konya Hollanda'dan büyük bir ülke

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'daki Millet Buluşması Programı'nda yeni bir gafa daha imza attı.

"Konya Hollanda'dan büyük bir ülke"

Kirli Kavgalar ve pazarlıklar sonrası aday olmasının ardından şehir turlarına çıkan Kılıçdaroğlu Konya'da yaptığı konuşmada, "Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke" ifadelerini kullanarak son dönemdeki gaflarına bir yenisini daha ekledi.

Konfüçyüs'ün cümlesini Mevlana'nın sözü diyerek alıntıladı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun gafları bununla sınırlı kalmadı. Konuşmasının devamında Konfüçyüs'a ait "Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner" sözünü 'Yüce Mevlana şöyle söyler' diyerek alıntılaması da gündem oldu.