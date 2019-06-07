Kızlan’da bolluk aşı duası

Samsun’un Alaçam ilçesinde her yıl geleneksel olarak yapılan rahmet ve bolluk aşı duası etkinlikleri yapıldı.

Bolluk ve bereket olması için ilçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kızlan Mahallesi Kur’an Kursu bahçesinde yapılan bolluk aşına yüzlerce vatandaş katıldı. Rahmet duası için birlik ve beraberlik içinde toplanan vatandaşlar dargınların barıştığı, küskünlerin bir araya geldiği program, Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Her yıl bol yağış ve ürünlerin bereketli olması için Kızlan Mahallesi Muhtarlığı tarafından organize edilen bolluk aşında yöresel keşkek, yahni, pilav ve tatlı ikramı yapıldı. Cuma namazından sonra Mahalle İmam Hatibi tarafından okunan Kur’an-ı Kerim ve sonrasında yapılan dua ile etkinlik son buldu.

Yapılan bolluk aşına Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Alaçam İlçe Başkanı Selahattin Alkan ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Fatih Öztürkçe, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Emre Kösem, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir ve yönetim kurulu üyeleri ile çevre mahallerinin vatandaşları katıldı.