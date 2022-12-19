Kızılelma'dan haber var! Ha bu da birilerine kapak olsun

İnsansız savaş uçağımız Kızılelma'nın ilk uçuşunun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirten Yakup Köse, "Zihniyet değişince Türkiye Batı'nın distribütörlüğünden dünyada hesaba katılacak bir güç haline geldi. Bu gücü de Batı'nın yaptığı gibi insanlığı sömürmek için kullanmıyor. Gücünü, ırkına, dinine, diline, rengine bakmadan kim yardım isterse ona el uzatmak için sarfediyor. İşte Yeni Türkiye farkı!" dedi.

Köse, Star'daki yazısında şunları kaydetti:

"İnsansız savaş uçağımız Kızılelma'nın ilk uçuşu başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Baykar'ın bir yıl gibi kısa sürede ürettiği Kızılelma 1,5 tona kadar mühimmat taşıyabiliyor ve 5 saat havada görev yapıyor.

Kızılelma'nın ilk uçuşuyla alakalı açıklama yapan Selçuk Bayraktar, Kızılelma'ya gelene kadarki tarihi süreci anlatırken sarf ettiği şu cümleye tüm dikkatinizi vermenizi rica ediyorum: "Türkiye'nin ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini'yi 2004'te 6 kiloluk bir uçak boyutunda uçurmuştuk. Ufacık bir uçaktı. Sonrasında Bayraktar Malazgirt helikopteri var. Maalesef o bürokrasinin engellemesiyle yok olmuş bir proje. Türkiye'nin ilk robot helikopter projesi. Ufak bir helikopter."

Bayraktar'ın bahsettiği yıllar Ak Parti'nin iktidara yeni geldiği ama Eski Türkiye'nin bürokrasisine karşı savaş verdiği yıllar. 28 Şubat darbe kadrosunun Ak Parti'yi manşetlerden tehdit ettiği, meydanlarda "Ordu göreve" diye bağırttığı senelerde Malazgirt helikopter projesini de engellemişler.

"Laiklik elden gidiyor", "Atatürk devrimleri çiğneniyor", "Tehlikenin farkında mısınız" çığırtkanlığıyla sadece bankaların içleri boşaltılmamış. Malazgirt helikopter projesi gibi Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtaracak projelere de ket vurmuşlar.

Batı'nın distribütörlüğüne devam etmek isteyen Eski Türkiye bürokrasisini yıkmak ve Türkiye'yi bağımsız kılmak için köhnemiş düzenin değiştirilmesi gerekiyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu değişimin gerekliliğini gördü ve Başkanlık sistemiyle Yeni Türkiye'nin kurucusu ve Türkiye'nin bağımsızlık yolunda atılan adımların hâmisi oldu.

Erdoğan liderliğindeki Türkiye artık, dünyada insansız savaş uçağı üretebilen 5 ülkeden biri. Baykar ürettiği SİHA'larla dünyadaki savaş stratejilerini değiştirmişti. Selçuk Bayraktar'ın ifadesiyle insansız savaş uçağı Kızılelma'nın "Agresif manevra kabiliyeti ve radarlara karşı gizliliği" ile Türkiye hesaba katılması gereken bir güç olacak. Kızılelma'nın bizim yerli medyadan daha çok uluslararası medyada haber olması da bunun göstergesi.

Yapılan haberlerde, Kızılelma'nın kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştireceği vurgulanıyor.

Kızılelma ülküsünde "hedefe ulaştık artık oturacağız" demek yoktur, daima yeni hedefler peşinde akınlar devam eder. Bu mânâda Selçuk Bayraktar Kızılelma'dan sonraki yeni hamlenin de müjdesini verdi: "Havacılıkta akamete uğratılmış serüvenimizin yeniden doğuşunu gerçekleştirdikten sonra biz artık gözümüzü atmosferin de ötesinde uzaya dikmiş durumdayız. Uzayla alakalı girişimimizi kurduk."

Zihniyet değişince Türkiye Batı'nın distribütörlüğünden dünyada hesaba katılacak bir güç haline geldi. Bu gücü de Batı'nın yaptığı gibi insanlığı sömürmek için kullanmıyor. Gücünü, ırkına, dinine, diline, rengine bakmadan kim yardım isterse ona el uzatmak için sarfediyor.

İşte Yeni Türkiye farkı!"