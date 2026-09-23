KIZILELMA ve KAAN korkusu Atina’yı yıktı: Miçotakis: Savunmada bir arpa boyu katedemedik

Türkiye'nin KIZILELMA, KAAN, İHA ve SİHA'larla küresel çapta yazdığı savunma destanı ve Ege'de kurduğu mutlak hakimiyet, Atina yönetimine diz çöktürdü. ABD’nin San Francisco kentinde katıldığı bir etkinlikte konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye karşısında düştükleri acziyeti itiraf etmek zorunda kaldı. Son 30 yılda savunmaya milyarlarca avro para aktarmalarına rağmen yerli ve milli bir altyapı oluşturamadıklarını söyleyen Miço, dışa bağımlı politikalarının iflas ettiğini gözler önüne serdi.

Yerli üretimde kayda değer hiçbir ilerleme kaydedemediklerini belirten Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin son 30 yılda savunmaya yüksek miktarlarda kaynak ayırmasına rağmen yerli savunma sanayisinin geliştirilmesinde beklenen seviyeye ulaşılamadığını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin savunma harcamalarının geçmiş 30 yıllık dönemde yüksek seviyelerde olduğunu belirterek bu yatırımların, yerli savunma sanayisine yeterince yansımadığını ifade etti.

Miçotakis, ABD'nin San Francisco kentinde Endeavor Greece tarafından düzenlenen "The Future of AI Elsewhere" etkinliğinde, TechCrunch Genel Müdürü ve Baş Editörü Connie Loizos'un sorularını yanıtladı.

Yunanistan'ın teknoloji alanında sağlık, eğitim, sivil koruma ve savunma gibi sektörlerde uzmanlaşmayı hedeflediğini aktaran Miçotakis, savunma sanayisinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SAVUNMAYA YÜKSEK HARCAMA, YERLİ SANAYİDE SINIRLI İLERLEME

Miçotakis, son 30 yılda savunma alanına büyük miktarlarda para harcandığını ancak ülkenin yerli savunma sanayisinin geliştirilmesi açısından yeterli sonuç alınamadığını belirtti.

Savunma sektöründe son dönemde çok sayıda yeni şirketin faaliyet göstermeye başladığını kaydeden Miçotakis, bu şirketlerin geliştirdiği ürün ve hizmetlerin değerlendirilebilmesi için bir sistem oluşturduklarını söyledi.

"YENİ TEKNOLOJİK FİKİRLER DENENEBİLİR"

Savunmaya ayrılan milyarlarca avronun küçük bir bölümünün yeni teknolojilerin ve fikirlerin denenmesine aktarılabileceğini belirten Miçotakis, başarılı sonuç veren ürünlerin daha sonra uluslararası pazarlara ihraç edilebileceğini ifade etti.

Miçotakis, bu yaklaşımın, Yunanistan'ın savunma sanayisinde teknolojik kapasitesini geliştirmesine katkı sağlayabileceğini vurguladı.