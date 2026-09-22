Türkiye bunu da gördü! Ekrem hırsızlığını övünerek anlattı

Yolsuzluktan tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında şahsi aracına belediye kasasından yakıt aldığını, aracının lastiğini bile belediye kasasından ödettirdiğini kabul ederek, bunları tespit edilince ödemiş olmasını da övünç kaynağı gibi anlattı.

Belediyenin parasını şahsi aracının masraflarında kullanmakla suçlanan imamoğlu, yargılandığı davada şöyle ifade verdi:

YOLSUZLUĞU ORTAYA ÇIKINCA FAİZİYLE ÖDEMİŞ

"Dava konusu araçla ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Belediyenin sunduğu araçların fiyatlarını gördüm, daha iyi bir seçenek olarak kendi aracımı bedelsiz şekilde belediyenin kullanımına tahsis ettim. Kendi aracımın belediye tarafından kullanılması konusunda protokol yapıldı, ancak aracıma iki kez belediye hesabından yakıt alındı ve bir kez lastik takıldı. Bu giderler daha sonra tespit edildi ve şirketim tarafından 2025'te faiziyle birlikte 400 bin lirayı aşan tutar belediyeye ödendi."

Hukukçular ise İmamoğlu'nun bahsini ettiği protokolün, yolsuzluk ortaya çıkarıldıktan sonra, klasik savunmalar için üretilmiş muvazaalı ve hiçbir değeri olmayan özel belge niteliğinde olduğunu, bunun devlet ciddiyeti ile bağdaşır bir yönü olmadığını ve kabul göremeyeceğine dikkat çekti.