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Dünya Kızıldeniz'de sıcak dakikalar! ABD duyurdu: 4 İHA imha edildi
Dünya

Kızıldeniz'de sıcak dakikalar! ABD duyurdu: 4 İHA imha edildi

Yeniakit Publisher
2024-05-12 11:47:00 -
Kızıldeniz'de sıcak dakikalar! ABD duyurdu: 4 İHA imha edildi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Husiler tarafından gemilere yapılan İHA saldırılarının imha edildiğini duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de Husiler tarafından fırlatılan 4 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini, herhangi bir ticari gemide hasar olmadığını duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "İran destekli Husiler 10 Mayıs günü saat 20.45 sularında Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden Aden Körfezi üzerine bir insansız hava aracı (İHA) fırlattı. Bir koalisyon uçağı İHA'ya başarılı bir şekilde müdahale etti.

ABD, koalisyon ya da ticari gemiler tarafından herhangi bir yaralanma ya da hasar rapor edilmemiştir. Daha sonra, 11 Mayıs'ta yaklaşık 04.30 ile 04.45 arasında, ABD Merkez Komutanlığı (USCENTCOM) kuvvetleri, İran destekli Husiler tarafından Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden Kızıldeniz üzerinde fırlatılan 3 İHA'yı başarıyla imha etti" denildi.

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