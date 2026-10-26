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Otomotiv
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Otomobil severler çok üzülecek: İki model tarihe karışıyor!

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Otomobil severler çok üzülecek: İki model tarihe karışıyor!

Japon otomobil devi Subaru, Avrupa pazarında çok köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.

#1
Foto - Otomobil severler çok üzülecek: İki model tarihe karışıyor!

Şirketin, gelecek yıldan itibaren benzinli otomobil satışlarını aşamalı olarak düşürerek 2028 yılına kadar tamamen elektrikli modellere geçmesi öngörülüyor. Bu süreçte mevcut benzinli araç stoklarının tükenmesiyle birlikte satışlar kademeli olarak azaltılacak.

#2
Foto - Otomobil severler çok üzülecek: İki model tarihe karışıyor!

Markanın Avrupa’daki dönüşümü, Subaru’nun ayırt edici özelliklerinden biri olan yatay yerleşimli boksör motorlu araçları da kapsayacak. Forester ve Crosstrek gibi SUV modellerinin geleceği de bu değişimden etkilenecek.

#3
Foto - Otomobil severler çok üzülecek: İki model tarihe karışıyor!

Elektrikli araçlara geçiş kararında Avrupa’nın çevre politikaları önemli rol oynuyor. Euro 7 emisyon standartlarının devreye girmesi ve 2030 yılına kadar karbon emisyonlarına ilişkin kuralların daha da sıkılaşması, üreticiler üzerindeki baskıyı artırıyor.

#4
Foto - Otomobil severler çok üzülecek: İki model tarihe karışıyor!

Yeni düzenlemelere uyum sağlamak için ek mühendislik ve geliştirme yatırımları yapmak zorunda kalacak olan Subaru açısından Avrupa pazarının sınırlı büyüklüğü de belirleyici unsurlar arasında bulunuyor.

#5
Foto - Otomobil severler çok üzülecek: İki model tarihe karışıyor!

Şirket, geçen yıl mart ayına kadar uzanan mali dönemde Avrupa’da 23 bin araç satarken, dünya genelindeki satışları 890 bin seviyesinde gerçekleşti. Avrupa’nın küresel satışlar içindeki payının yüzde 3’ün altında kalması, maliyet ve yatırım hesaplarını daha önemli hale getiriyor.

#6
Foto - Otomobil severler çok üzülecek: İki model tarihe karışıyor!

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA TALEP ARTIYOR Avrupa’da elektrikli otomobil pazarındaki hareketlilik de dönüşümü destekleyen gelişmeler arasında gösteriliyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre, bölgedeki elektrikli araç satışları eylül ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60 arttı.

#7
Foto - Otomobil severler çok üzülecek: İki model tarihe karışıyor!

Aynı dönemde elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payı yüzde 31 olarak kaydedilirken, benzinli otomobillerin payı yüzde 18’de kaldı. Hibrit araçlar ise yüzde 34’lük payla öne çıktı.

#8
Foto - Otomobil severler çok üzülecek: İki model tarihe karışıyor!

Subaru’nun Avrupa’da benzinli araçlardan uzaklaşma planının, elektrikli modellere geçiş sürecinde diğer üreticilerin stratejileri açısından da dikkatle izlenmesi bekleniyor.

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