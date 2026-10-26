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Turizmin başkentini sel bastı! Bütün ilçe sular altında kaldı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Turizmin başkentini sel bastı! Bütün ilçe sular altında kaldı!

İstanbul ve Tekirdağ'da meydana gelen selin ardından , şimdi de Bodrum ilçesi sel altında kaldı.

#1
Foto - Turizmin başkentini sel bastı! Bütün ilçe sular altında kaldı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak etkili oldu; bazı yollar göle dönerken, Koyunbaba Mahallesi'nde iş yerlerini su bastı.

#2
Foto - Turizmin başkentini sel bastı! Bütün ilçe sular altında kaldı!

İŞ YERLERİNİ SU BASTI Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin, Muğla ve çevresi için yaptığı uyarının ardından Bodrum'da, sağanak etkili oldu. Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Koyunbaba Mahallesi'nde bazı iş yerlerini su bastı.

#3
Foto - Turizmin başkentini sel bastı! Bütün ilçe sular altında kaldı!

YOL BİR SÜRE KAPANDI Koyunbaba-Gümüşlük yolu da bir süre trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi ekipleri gönderildi.

#4
Foto - Turizmin başkentini sel bastı! Bütün ilçe sular altında kaldı!

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ Tahliye çalışmasının ardından su ile dolan yol yeniden açıldı. Ekipler ayrıca dere yatakları ile tıkanan mazgallarda temizlik ve su tahliye çalışması yürüttü.

#5
Foto - Turizmin başkentini sel bastı! Bütün ilçe sular altında kaldı!

Öte yandan Koyunbaba Mahallesi'nde bir istinat duvarı çöktü, park halindeki motosiklet zarar gördü. Yetkililer, bölgede sağanağın gün boyu aralıklarla etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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