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Dünya Türkiye’nin kanayan yarası Çin’de de yaşandı! Köpek dehşeti kamerada: Evladına canı pahasına siper oldu
Dünya

Türkiye’nin kanayan yarası Çin’de de yaşandı! Köpek dehşeti kamerada: Evladına canı pahasına siper oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Türkiye'de sokak güvenliğini ve kamu sağlığını tehdit eden başıboş köpek krizinin bir benzeri Çin'de yaşandı. Üzerlerine doğru koşarak saldıran devasa köpeğe karşı küçük kızını canı pahasına korumaya çalışan bir annenin feryadı ve mücadelesi güvenlik kameralarına yansıdı. Korku filmlerini aratmayan dehşet anlarında talihsiz anne evladına siper olurken, çevredekilerin müdahalesiyle köpek vahşetinin eşiğinden dönüldü.

Türkiye’nin uzun süredir mücadele ettiği sokak güvenliği ve sahipsiz hayvan vahşetinin benzer görüntüleri bu kez Çin’den geldi. Sokakta bir annenin, küçük kızını üzerlerine doğru koşan büyük bir köpeğin saldırısından korumak için verdiği mücadele sosyal medyada gündem oldu.

Çocuğunu korumak adına köpeğe karşı uzun süre siper olan talihsiz annenin imdadına çevredeki bir vatandaş yetişti.

Yardıma koşan kişinin müdahalesiyle köpek olay yerinden uzaklaştırılırken, korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi.

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