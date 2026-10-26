Darbeci baroya darbeci başkan

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PKK’lıların ve DHKP-C’lilerin posterlerini duvara asan, eşcinsel sapkın LGBTİ’liler için kanun teklifi veren İstanbul 1 NO’lu Barosu şaşırtmıyor. Baronun 128. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Cumhuriyetçi Güç Birliği İttifakı’nın adayı Avukat Prof. Dr. Ümit Kocasakal, darbe çağrısı yaparak skandal iddialarda bulundu.Milletin oylarıyla seçilerek halka hizmet eden TBMM üyelerinin anayasa yapması için yetkili olmadığı iddiasında bulunan Kocasakal, yeni Anayasa çalışmalarının cumhuriyete karşı bir darbe teşebbüsü olduğunu niteledi.

TERÖRİSTE SAHİP ÇIKANA BAK...

Konuşmasında adeta darbe çağrısı yapan Kocasakal, şu skandal ifadeleri kullandı: “Cumhuriyete karşı bir kalkışma mevcut. Bunu açık söylüyorum. Önümüzdeki dönem sözde ‘Terörsüz Türkiye’ perdelemesi altında, yeni anayasanın tırnak içinde konuşulacağı ve bu anayasa ile ulus devletin, üniter yapının, cumhuriyetin kurucu değerlerinin ve kurumlarının sözde bir barışa feda edileceği veya edilmeye çalışılacağı bir dönem olacak. Onu söylüyorum. Yani anayasaya rağmen anayasada olmayan bir yetkiyle yeni anayasa yapılacak, ilk 4 madde değişecek, resmi dil sadece Türkçe olmaktan çıkacak, yurttaşlık tanımı değiştirilecek, etnik temelli bir alana oturtulacak, zihnen ve fikren bölünmüş bir Türkiye yaratılacak. Proje bu. Daha açık söylüyorum, sözde sivil ve özgürlükçü yeni bir anayasa üzerinden 1923 Cumhuriyeti ortadan kaldırılarak yeni bir devlet ve rejim kurulacak.

MECLİS YASA YAPAMAZMIŞ!

“Aslında anayasacılarımızın tabii anlatması gerekir ama anayasanın 6. maddesine göre malumunuz hiçbir kişi veya kurum anayasadan kaynaklanmayan bir devlet yetkisini kullanamaz. Soruyorum: Anayasada, Meclis’in yeni bir anayasa yapabileceğine dair bir hüküm var mı? Hiçbir yerinde yok. O zaman bir yetki ve egemenlik gaspıyla yeni bir anayasa yapılmaya çalışılması açık bir darbe teşebbüsüdür.” Kocasakal’a tepki gösteren Demokratlar Platformu Genel Sekreteri Av. Yurdal Kılıçer ise, şunları dile getirdi: “Anayasanın ancak kurucu meclis tarafından değiştirileceği tezi, bir devletin anayasasına ancak devrim ya da darbeler sonucunda değiştirileceği fikrini savunmak demektir. Çünkü kurucu Meclisler ancak bir devrim veya darbe sonrası olağanüstü durumlardaki meclisleri ifade eder.

HALKIN İRADESİ YOK SAYILAMAZ

“Bu durumda bir devletin anayasasını kendiliğinden özgür iradesi ve halkın ve halkın seçtiği meclisin iradesiyle günün ve zamanın şartlarına uygun olarak değiştiremeyeceği sonucu ortaya çıkar. Anayasaların sadece kurucu meclis yani darbe ve devrim sonrası oluşan olağanüstü döneme ait meclisler tarafından yapılacağına dair fikri çok tehlikeli devrim veya darbe gibi şeyler anlamlar ifade etmektedir. Bu fikir devrimleri darbeleri meşrulaştırıcı, milletin özgür iradesi ile seçtiği Büyük Millet Meclisini ise gayrimeşru ilan etmeye kadar varan anlamlar ifade edebilecektir.”

DARBECİ BAROYA DARBECİ BAŞKAN

Bu arada, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal oldu. Cumhuriyetçi Güç Birliği adayı Avukat Prof. Dr. Ümit Kocasakal, açılan sandıklarda 9 bin 970 oy alırken, Değişim İçin Avukatlar Grubu Adayı Avukat Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu ise 6 bin 860 oy aldı.