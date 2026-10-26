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Yaşam Mavi rengine aldanmayın! Süveyş’ten gelen bu denizanasına sakın dokunmayın
Yaşam

Mavi rengine aldanmayın! Süveyş’ten gelen bu denizanasına sakın dokunmayın

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Erikli sahilinde, Kızıldeniz kökenli mavi renkli deniz ciğeri denizanası görüntülendi...

Edirne’nin Saros Körfezi’nde su sıcaklığı ve akıntılardaki değişimlerle birlikte kıyıya yaklaşan deniz canlılarına bir yenisi eklendi.

 

40 santimetre çapında

Erikli köyü sahilinde yaşayanlar, mavi renkte olan deniz ciğeri denizanasını su yüzeyinde görüntüledi. Yaklaşık 40 santimetre çapında olduğu belirtilen denizanası, yuvarlak ve jelimsi gövdesiyle dikkat çekti. Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de yaşayan bu tür, iri gövdesi, kubbe biçimindeki yapısı ve kalın ağız kollarıyla tanınıyor. Kızıldeniz kökenli olan ve Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e yayılan bu tür, açık mavi rengi ve büyük gövdesiyle biliniyor.

 

Sakın dokunmayın!

Deniz ciğeri denizanasının insanlarda genellikle hafif düzeyde yakıcı etkiye neden olduğu ancak temas halinde ciltte kızarıklık, yanma ve alerjik reaksiyonların görülebileceği bildirildi. Bu nedenle vatandaşların denizanasına çıplak elle dokunmaması, kıyıya vurmuş canlılarla da temastan kaçınması öneriliyor.

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