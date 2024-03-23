Kızıldeniz’de bir gemi daha vuruldu

ABD ve İngiltere’nin Kızıldeniz’deki varlığına rağmen gemiler hedef alınmaya devam ediyor.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) tarafından bugün yapılan açıklamada, Yemen’in Mocha kentinin 23 deniz mili batısında bir geminin füzeyle vurulduğu ve geminin alev aldığı belirtildi.

Açıklamada, “Çıkan yangın mürettebat tarafından başarıyla söndürüldü. Tüm mürettebatın güvende olduğu bildirildi. Gemi bir sonraki limana doğru yoluna devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Füzenin kim tarafından ve nereden ateşlendiğine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, geminin ismi ya da hangi ülkeye ait olduğu ise bildirilmedi.

Kaynak: İHA

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