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Aktüel

Kızılcahamam’da eski telsiz direği kaldırıldı

Kızılcahamam Şehit Mehmet Erdem Caddesi üzerinde bulunan, yıllar önce telsiz direği vazifesi gören direk, atıl bir durumda olmasından dolayı kaldırıldı.

2020-04-22 11:23:51 -
Kızılcahamam’da eski telsiz direği kaldırıldı

Kızılcahamam Şehit Mehmet Erdem Caddesi üzerinde bulunan, yıllar önce telsiz direği vazifesi gören direk, atıl bir durumda olmasından dolayı kaldırıldı.


Kızılcahamam ilçe merkezinde yıllardır atıl vaziyette duran, şu anda hiçbir vazifesi olmayan telsiz direği, hem Kızılcahamam’ın güzelliği, hem de gelecek zamanda vatandaşların güvenliğini tehlikeye sokacak bir durumla karşılaşmamak adına kaldırdı. Belediye ekipleri tarafından vinç vasıtası ile bir gün boyunca süren çalışma ile direk söküldü.

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