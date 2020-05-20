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Kızılaydan şehit aileleri ve gazilere yardım

MUŞ (İHA) – Kızılay tarafından korona virüs salgını ve Ramazan ayı nedeniyle Muş’un Varto ilçesindeki şehit aileleri ve gazilere gıda yardımı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 11:21:11 -
Kızılaydan şehit aileleri ve gazilere yardım

MUŞ (İHA) – Kızılay tarafından korona virüs salgını ve Ramazan ayı nedeniyle Muş’un Varto ilçesindeki şehit aileleri ve gazilere gıda yardımı yapıldı.


Türk Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından Muş’un Varto ilçesine gönderilen gıda yardımı, ilçe merkezi ve köylerde bulunan şehit aileleri ve gazilere ulaştırıldı. Açıklamalarda bulunan Kızılay Şube Başkanı Hamza Sezgin Yonat, “Varto ilçemizin 99 köyü ve 50 mezrasında maddi durumu elvermeyen ve gerçekten ihtiyaç sahibi olan ailelerimize gıda yardımı yaptık. Tabi ki ilçemizde bulunan şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim için öncelikli aileler olup, onlara da birer ziyaret gerçekleştirdik ve gıda, giyim, kavurma yardımında bulunduk. Bundan sonra genel merkezimizden gelen yardımları öncelikli olarak şehit aileleri ve gazilerimize ulaştırmaya çalışacağız. Ramazan ayı içerisinde dağıtılması gereken yardımlarımızı tamamıyla dağıtmış bulunmaktayız. İlçemizde yüzlerce kişiye bu yardımı özverili bir şekilde ulaştırmaya çalıştık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. Hakkâri’de şehit olan İbrahim Özkur’un annesi Hanım Özkur ise yardımlar nedeniyle emeği geçenlere teşekkür etti.

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