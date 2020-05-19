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Kızılay kuyrukta bekleyen şoförleri unutmadı

Türk Kızılayı Şırnak’ın Silopi ile Cizre Şubesi Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak’a giden bin 250 tır şoförüne sıcak yemek dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:05:35 -
Kızılay kuyrukta bekleyen şoförleri unutmadı

Türk Kızılayı Şırnak’ın Silopi ile Cizre Şubesi Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak’a giden bin 250 tır şoförüne sıcak yemek dağıttı.


Kızılay’ın Silopi ile Cizre Şubesi ve Cizre Ticaret Sanayi Odası iş birliğinde Habur Sınır Kapısında bekleyen tır şoförlerine iftar öncesi sıcak yemek kumanyası dağıtıldı. Yol üzerinde bekleyen bin 250 şoföre Silopi Kızılay Şubesi ekipleri yemeklerini verdi. 2 saat süren yemek dağıtımı için şoförler Kızılay ekiplerine hayır duası ve teşekkürlerini iletti.


Kızılay Silopi şube Başkanı Murat Tatar, “Kızılay Silopi Şubemiz, Cizre Şubemiz ve Cizre Ticaret Sanayi Odası destekleri ile bin 250 sürücümüze sıcak yemek dağıttık. Desteklerinden dolayı Cizre Ticaret Sanayi Odasına teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.


Tır sürücülerinden İsmail Ağaç da "Kızılay yemek getirmeseydi kendi imkanlarımızla burada iftarımızı hazırlayacaktık. Bizlere böylesi hizmeti yaptıkları için Kızılay ve emeği geçenlere teşekkürlerimizi iletiyorum" dedi.

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